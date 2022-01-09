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Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı - Son Dakika

Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

09.01.2022 14:54

Sultangazi'de babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız çocuğu, 4. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, baba tutuklandı.

Önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BOĞAZINI SIKINCA BALKONDAN ATLADI

Baba H.Ş., darbettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

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Sultangazi, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı - Son Dakika
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