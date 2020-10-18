Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

18.10.2020 19:01
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

AKSARAY'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

AKSARAY'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eve gelen polise kapıyı açtıktan sonra babasının bıçaklamaya devam Onur İnce, polisin tabancayla ateş edip kolundan yaralaması sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİOnur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce'yi ateş edip, kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDISağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren baba Atlas İnce'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Onur İnce, Aksaray, Atlas, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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