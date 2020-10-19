Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi (2) - Son Dakika

Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi (2)
19.10.2020 14:56
TUTUKLANDI Aksaray'da, babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak, öldüren ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aksaray'da, babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak, öldüren ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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