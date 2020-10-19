Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi (2) - Son Dakika

Aksaray 'da, babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak, öldüren ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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