İzmir'de korkunç vahşet! Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de korkunç vahşet! Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

05.09.2022 19:38

İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve polise kendisini ihbar eden 26 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 24 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, A.V. (26), Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek, babası Kazım Vurgun'u (68) öldürdüğünü söyledi. A.V.'nin itirafı üzerine eve giden polis ekipleri, Kazım Vurgun'u kanlar içerisinde yüz üstü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Vurgun'un koltuk altında ve sırtında 20 bıçak darbesi olduğu, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

26 yaşındaki genç, babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

ÖLEN ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN CİNNET GETİRMİŞ

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vurgun'un ölümünün ardından gözaltına alınan şüpheli oğul A.V.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, babası ile 10 yıldır görüşmediğini, 6 ay önce barıştıklarını ve bugün eski konulardan bahsederken babası Kazım Vurgun'un, A.V.'nin annesi ve ablası hakkında kötü konuştuğunu duyduğu için cinnet getirdiğini ve bu esnada babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

26 yaşındaki genç, babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

26 yaşındaki genç, babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Şirinyer, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç vahşet! Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç vahşet! Babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
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