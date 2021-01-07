Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

07.01.2021 21:00

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A. (43), babası Orhan A. (78) ile evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır A., babasını 25 yerinden bıçakladı. Olay sonrası soğuk kanlılıkla saat 18.00 sıralarında polis merkezine giden zanlı, işlediği cinayeti polise itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Bahadır A., sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUÇ ALETİ BANYODA BULUNMUŞTU

İtiraf sonrası olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptığı incelemede Orhan A.'yı yerde hareketsiz yatar halde bulmuştu. Yaşlı adamın öldüğünün belirlenmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, evde çalışma yaparken, cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak evin banyosunda bulmuştu. Oğlu tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

ZANLI KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan babasını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Bahadır A.'nın kan donduran ifadesi ortaya çıkmıştı. Zanlının ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği öne sürülmüştü.

(İHA)

Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Karabağlar, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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