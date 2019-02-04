Son Dakika Haberleri: Babasını Av Tüfeğiyle Göğsünden Vurup Öldürdü

Babasını Av Tüfeğiyle Göğsünden Vurup Öldürdü

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, Özgür Ç. (18), kavga ettikleri öne sürülen babası İsa Ç.'yi (45) ruhsatsız av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü.

Babasını Av Tüfeğiyle Göğsünden Vurup Öldürdü, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, Özgür Ç. (18), kavga ettikleri öne sürülen babası İsa Ç.'yi (45) ruhsatsız av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Belkaracaören köyünde meydana geldi. İsa Ç. ile bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu Özgür Ç. arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Özgür Ç., evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle babasını göğsünden vurdu. Silah sesini duyan yakınları, eve geldiğinde, İsa Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özgür Ç.'yi gözaltına aldı. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

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