Babasını baltayla öldüren evlat adliyede - Son Dakika

Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra karakola giderek teslim olan ve emniyetteki ifadesinde "Babamla tartışmaya başladık. O sırada babam da bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak kafasına vurdum." diyen katil zanlısı evlat adliyeye sevk edildi.



Olay, dün saat 16.30 sularında Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (67) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp Y., baltayla babasının kafasına ve sırtına vurdu. Olayın ardından Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na gitti. Kapıdaki polise babasını öldürdüğünü söyleyen Eyüp Y. teslim oldu. Eyüp Y.'nin söylediklerinden yola çıkan ekipler, evi kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Teslim olduktan sonra gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen baba katili Eyüp Y. ifadesinde "Babamla tartışmıştık, o esnada bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. O bir anlık öfkeyle ben de içeriye giderek baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra pişman olarak karakola giderek teslim oldum." dediği öğrenildi.



Eyüp Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA