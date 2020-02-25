Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı - Son Dakika

Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra karakola giderek teslim olan ve emniyetteki ifadesinde "Babamla tartışmaya başladık.

Babasını baltayla öldüren evlat tutuklandı, System.String[]

Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra karakola giderek teslim olan ve emniyetteki ifadesinde "Babamla tartışmaya başladık. O sırada babam da bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak kafasına vurdum" diyen katil zanlısı evlat çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


İki gün önce Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesinde meydana gelen olayda tartıştığı babasının kafasına baltayla vurarak sonrasında emniyete gidip teslim olan Eyüp Y. (37) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, iki gün önce Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (67) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp Y., baltayla babasının kafasına ve sırtına vurdu. Olayın ardından Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na gitti. Kapıdaki polise babasını öldürdüğünü söyleyen Eyüp Y. teslim oldu. Eyüp Y.'nin söylediklerinden yola çıkan ekipler, evi kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Teslim olduktan sonra gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen baba katili Eyüp Y.'nin ifadesinde "Babamla tartışmıştık, o esnada bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. O bir anlık öfkeyle ben de içeriye giderek baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra pişman olarak karakola giderek teslim oldum" dediği öğrenildi. - BURSA

Yıldırım, Bursa, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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