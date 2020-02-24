Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2) - Son Dakika

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Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2)
6 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da babasını öldüren Eyüp Y. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da babasını öldüren Eyüp Y. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasını, kafasına baltayla vurduktan sonra sırtından 3 kez bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
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