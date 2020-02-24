Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2) - Son Dakika

Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2)

6 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da babasını öldüren Eyüp Y. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Babasını baltayla öldüren zanlı: Bir anlık öfkeyle oldu (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da babasını öldüren Eyüp Y. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasını, kafasına baltayla vurduktan sonra sırtından 3 kez bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.


Bursa, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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