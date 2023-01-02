Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş - Son Dakika
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Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş

02.01.2023 17:08
Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş

Yılbaşı gecesi Ankara'nın Mamak ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada detaylar netleşti. Ailenin yakını İdris Yalçın, Yusuf K. adlı gencin, babasını başka kadınla ilişki yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

Yılbaşı gecesi İmam Alim Sultan Caddesi'ndeki kafede Yusuf K., dayıları Murat K. ve Erdal K. ile başka kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başlayan babası Abldülmenav K. buluştu. Yusuf K.'ninn, babasına tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönen olayda Yusuf K. ve dayıları, Abdülmenav K. ile yanındakilere ateş açtı. Olayda, baba Abdülmenav K. ile kardeşi Abdülmuttalip K. (35) ve akrabaları Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, dayı Murat K. yaralandı.

Yakınları her şeyi tek tek anlattı! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş

3 KİŞİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Olaydan sonra Yusuf ve Erdal K., tedavisinden sonra da Murat K. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Abdülmenav ile Abdulmuttalip K.'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nasrullah Uyar'ın cenazesi ise dün Ortaköy Mezarlığında defnedildi.

Yakınları her şeyi tek tek anlattı! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş

"BAŞKA KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ"

Ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K., amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu" dedi.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş - Son Dakika

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