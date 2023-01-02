Ankara'da yılbaşı gecesini felakete çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı: Babasını başka kadınla yaşadığı için öldürmüş - Son Dakika
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Ankara'da yılbaşı gecesini felakete çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı: Babasını başka kadınla yaşadığı için öldürmüş

02.01.2023 20:07

Ankara'nın Mamak ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanan olayda akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada, 3 şüpheli tutuklanırken, kavganın sebebi de ortaya çıktı. Tutuklanan 17 yaşındaki Yusuf K.'nın iki dayısı ile birlikte, babası Abdülmenav K.'yi başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başladığı için öldürdüğü öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yılbaşı gecesi Yusuf K., dayıları Murat K. ve Erdal K. ile birlikte başka bir kadınla dini nikah yaparak yaşamaya başlayan babası Abldülmenav K. (41) bir kafede buluştu. Yusuf K.'ninn, babasına tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma büyüdü.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU

Kavgaya dönen olayda Yusuf K. ve dayıları, Abdülmenav K. ile yanındakilere ateş açtı. Olayda, baba Abdülmenav K. ile kardeşi Abdülmuttalip K. (35) ve akrabaları Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, dayı Murat K. yaralandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra Yusuf ve Erdal K., tedavisinden sonra da Murat K. gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Abdülmenav ile Abdulmuttalip K.'nin cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nasrullah Uyar'ın cenazesi ise dün Ortaköy Mezarlığında defnedildi.

BAŞKA KADINLA YAŞADIĞI İÇİN BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Ailenin yakını İdris Yalçın, "Abdülmenav K., amcasının kızı ile evlenmişti. Daha sonra başka bir kadın ile dini nikah kıydı. Önceki eşi bu durumu kabul etmedi, babasının evine döndü. Kendi oğlu Yusuf K. de annesinin düştüğü bu durumu kabullenmedi ve babasını vurdu" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşı gecesini felakete çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı: Babasını başka kadınla yaşadığı için öldürmüş - Son Dakika

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