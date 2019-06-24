Son Dakika Haberleri: Babasını bıçakla öldürüp, 'Annemi dövüyordu' dedi
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Babasını bıçakla öldürüp, 'Annemi dövüyordu' dedi

22 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Halil Can Erdem (18), babası Ozan Erdem'i (42) göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.

Babasını bıçakla öldürüp, 'Annemi dövüyordu' dedi, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Halil Can Erdem (18), babası Ozan Erdem'i (42) göğsünden bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan ve ifadesinde eve sürekli içkili gelip, annesini dövdüğü için babasını öldürdüğünü söyleyen Halil Can Erdem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kentte, saat 03.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' hattına, Seyrantepe Mahallesi 157 Sokak'taki evde birinin bıçaklandığı ihbarı geldi. Bildirilen adrese giden polis ekipleri, çiftçi Ozan Erdem'i oturma odasındaki koltukta kanlar içinde bulup, 112 Acil Servis'e haber verdi. Göğsünden bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Ozan Erdem, sağlık görevlilerince ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, Ozan Erdem'i öldürenin, oğlu Halil Can Erdem olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Oğul Erdem'in, ifadesinde, "Babam sürekli eve içkili geliyor ve annemi dövüyordu. Çocukluğumdan bu yana bu kötü psikoloji ile yaşadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Can Erdem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Manisa, Ozan Erdem, Can Erdem, Güncel
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