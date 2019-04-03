Son Dakika Haberleri: Babasını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı

Babasını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'de bir kişi annesine bakmadığı iddiasıyla babasını bıçakla yaraladı.

Babasını Bıçakladığı İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de bir kişi annesine bakmadığı iddiasıyla babasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gelen D.Ş. (29), yatarak tedavi gören ve bakıma muhtaç annesine iyi bakmadığı gerekçesiyle babası Y.Ş. (55) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası Y.Ş'yi yaraladı.

Yaralanan baba, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan D.Ş, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:37 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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