Babasını bıçaklamıştı; cezai ehliyeti olup olmadığına dair rapor istendi - Son Dakika

KAĞITHANE'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Furkan Gürbüz'ün, tartıştığı babası Ayhan Gürbüz'ü bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Furkan Gürbüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Gürbüz Covid-19 temaslı olması sebebiyle katılmazken, avukatı Muhammed Zakir Karakaş katıldı. Şikayetçi Ayhan Gürbüz ve tanık Mikail Gürbüz de duruşmada hazır bulundu.

Ayhan Gürbüz sanık Furkan Gürbüz'ün öz oğlu olduğunu söyleyerek, "Çocuklarım Furkan Gürbüz ve Mikail Gürbüz'ün psikolojik rahatsızlıkları vardır. Olay günü sabah uyandığımda üzerimdeki battaniyeyi kaldırırken yanlışlıkla battaniyenin ucu oğlum Furkan Gürbüz'ün burnuna geldi. Oğlum Furkan bu duruma sinirlenerek bana hakaretlerde bulundu. Kendisine bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim ancak ani öfkesi nedeniyle mutfaktan aldığı bıçakla bana saldırmaya kalktı. O sırada diğer oğlum Mikail Gürbüz engel olmak istedi. Furkan Gürbüz oğlum Mikail'in araya girmesine sinirlenerek ona kül tablası fırlattı. Daha sonra Furkan aramızda yaşanan arbede sırasında beni sol omzundan bıçakladı. Oğlumun psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü için, eylemi kasten gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Oğlumdan şikayetçi değilim" dedi.

"ADLİ TIPTAN RAPOR ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"Sanık avukatı Muhammed Zakir Karakaş müvekkilinin daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığı sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu öğrendik. Bu nedenle cezai ehliyeti olup olmadığına dair Adli Tıptan rapor alınmasını talep ediyoruz. Adli kontrol tedbirleri altında Adli Tıpa sevkinin sağlanmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

"UYANDIĞIMDA BABAM YARALANMIŞTI"Mahkemede tanık Mikail Gürbüz'ün psikolojik rahatsızlığı olduğuna dair raporu olduğu belirtildi. Mahkeme heyetinin Mikail Gürbüz'ün, tanık olarak dinlenmesi için vasisi olan annesi Aysel Al'ın rızası olup olmadığının sorulması üzerine, "Oğlum şu anda olayları anlatabilecek durumdadır. O yüzden beyanının alınmasına rızam vardır" dedi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Mikail Gürbüz, "Olay tarihinde ben uyurken babam ile abimin tartışma seslerine uyandım. Gözümü açtığımda babam bıçaklanmıştı. Ancak ben babamın bıçaklanma anını görmedim. Daha sonra babamın yarasına tampon yaptığım sırada abim Furkan, olay yerinden kaçmıştı" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR İSTENDİMahkeme heyeti, sanık Furkan Gürbüz'ün cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Heyet, sanık Furkan Gürbüz'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Furkan Gürbüz'ün 22 Aralık 2021 tarihinde babası Ayhan Gürbüz ile ikametlerinde iken gürültü yapma meselesinden tartıştıkları anlatıldı. Furkan Gürbüz'ün tartışma sırasında babası Ayhan Gürbüz'ü bıçakla yaraladığı anlatılan iddianamede, Furkan Gürbüz'ün babası Ayhan Gürbüz'e karşı "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.