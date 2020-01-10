Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı - Son Dakika

Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı

6 saat önce

Samsun'da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı, System.String[]

Samsun'da babasını bıçakla yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde 15 yaşındaki kızı D.Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan E.Ç.(44) karnından yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç. ameliyata alındı. Bıçaklanan baba, kızından şikayetçi olmadı.


Olaydan sonra kaçan D.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
18:30 Oyuncu Rasim Öztekin'den TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı - Son Dakika Haber
18:25 Bitlis'te 100 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:25 Kümesten esrar çıktı! - Son Dakika Haber
18:19 Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" - Son Dakika Haber
18:18 İdlib'de ateşkes uygulaması başlatılacak - Son Dakika Haber
18:08 Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Son Dakika Haber
17:31 Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]