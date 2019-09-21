Son Dakika Haberleri: Babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
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Babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi

21 dakika önce

Maltepe'de bir apartman dairesinde babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi, System.String[]

Maltepe'de bir apartman dairesinde babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Akıllara durgunluk veren cinayet, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, Kadir Has Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede meydana gelmişti. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı daire içerisinde sözlü olarak tartışmaya başlayan baba Yusuf Başıgüzel ile oğlu A.B.'nin seslerini duyan komşuları kapıya geldiğinde, korkunç gerçek ortaya çıkmıştı. A.B., babasını defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.B., sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. A.B. basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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