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Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu - Son Dakika

Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu

05.12.2021 15:19

Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki bir kız tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu tespit edilen Cansel Dilara Kınalı "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna bugün uğurlandı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi'nde ikamet eden ve özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı (48), geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

CANSEL DİLARA KINALI TUTUKLANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı'yı yakalayarak gözaltına aldı. "Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı'nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

5 adet suç kaydı bulunan 20 yaşındaki kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı'nın cenazesi bugün Üsküdar'daki Karacaahmet Camii'ne getirildi. Cenazeye Mustafa Emre Kınalı'nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı'nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu

Ümraniye, Kınalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu - Son Dakika


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