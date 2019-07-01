Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
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Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı Adana'da alkol kullandığı için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı Adana
'da alkol kullandığı için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. gözaltına alındı. Merkez Seyhan
ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Murat Y. ile Mehmet Y. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre baba Murat Y.'nin alkol kullandığı için çıkan tartışmada Mehmet Y. babasına bıçak çekti. Tartışma arbedeye dönüşünce baba Murat Y. çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
Kanlar içinde yerde kalan baba Murat Y., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti. Mehmet Y. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tedavisi tamamlanan Mehmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Y. adliyeye sevk edildi.
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