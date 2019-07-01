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Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

55 dakika önce

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı Adana'da alkol kullandığı için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. gözaltına alındı.

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Adana'da alkol kullandığı için tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'da alkol aldığı için babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Y. gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Murat Y. ile Mehmet Y. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre baba Murat Y.'nin alkol kullandığı için çıkan tartışmada Mehmet Y. babasına bıçak çekti. Tartışma arbedeye dönüşünce baba Murat Y. çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.
Kanlar içinde yerde kalan baba Murat Y., yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti. Mehmet Y. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tedavisi tamamlanan Mehmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Y. adliyeye sevk edildi.
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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