Son Dakika Haberleri: Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren Halil Can Erdem (18) tutuklandı.

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren Halil Can Erdem (18) tutuklandı.
Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ozan Erdem'in bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdem'i Salihli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada tedavi altına alınan Erdem yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, Ozan Erdem'in, 18 yaşındaki oğlu Halil Can Erdem tarafından bıçaklandığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:00 Kaynak: AA
Manisa, Halil Can, Salihli, Güncel
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