Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

18.04.2022 10:23
Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, şiddet gördüğü iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, şiddet gördüğü iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 16 Nisan saat 00.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre D.G. (29), aralarında daha önce de anlaşmazlık bulunan babası Haşmet Gürkan'ın (54) bulunduğu balık restoranına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Babasının kendisini içeri çağırması üzerine D.G., yanında getirdiği bıçakla babasını boğaz ve koltuk altından bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören diğer müşterilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürkan'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından restorandan uzaklaşan Haşmet Gürkan'ın oğlu D.G., polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.G.'nin babasının çocukluğundan beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği bildirildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

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Güzelbahçe, Nisan, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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