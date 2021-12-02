Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasının boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gence, akli dengesinin yerinde olmadığı ve maktulün ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 3 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak- Ereğli karayolunun Kandilli yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Keskin (28), madenden emekli 64 yaşındaki babası Hasan Keskin'in yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, yanında bulunan ekmek bıçağı ile babasını bıçaklayarak öldürdü. 4 çocuk babası Hasan Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Keskin ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

31.01.2018 tarihinde Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ömer Keskin'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde avukatının itirazı üzerine dosya, Ankara İstinaf Mahkemesi'ne giderek kararın onanmasına karar verdi. Daha sonra Yargıtay'a giden dosyada, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle dosyayı bozup yerel mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müvekkile 20 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay kararında; 'Dosya kapsamına göre maktulün sanığın babası olduğu, maktulün sanığa, annesi ve kardeşlerine olay öncesi kötü davrandığı, şiddet uyguladığı, alkol aldığı, sanığın annesini tehdit ettiği, sanığın annesinin 5 gün yoğun bakımda kaldığı, sanığın tüm bunlara sinirlenerek durumun getirdiği hiddet ve öfkeyle bıçaklayarak öldürdüğü anlaşılan olayda, bu sebeplerden dolayı haksız tahrik indirimi uygulanması' ifadeleri yer aldı.

"Annemi anlaması için öldürdüm"

Sanık Ömer Keskin'in avukatı tarafından, akıl sağlığı hususunu kabul etmedikleri için olayın geçmişinin olduğunu, babanın bütün aileye zarar verdiği, kötü davrandığı bu sebeple haksız tahrik indirimi olması istendi. Avukat Yusuf Kağan Yılmaz, dava ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

"Ölüm olayı gerçek, ama bu olaya iten şeyler neler? Biz daha çok bu konu üzerinde durduk. İnsanı bu denli yoldan çıkartacak, öfkelendiren sebepler nelerdir? Daha çok savunmamız bunlar üzerine oldu. Dosya içerisinde bunları araştırdık. Yaptığımız araştırmalar sonrası elde ettiklerimizi üst mahkemelerde dile getirdik. Gerekçeli sebepleri maddeler halinde yazdık, bu sayede aslında haksız tahrik indirimi alındı."

"Kesinleşmiş bir karar yoktur"

Müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüklerini belirten Avukat Yılmaz, şöyle dedi:

"Müvekkil tüm beyanlarında özellikle şuna vurgu yapmaktadır; "Annemi anlaması için yaptım." İddialardan biri olan maktulün eşine karşı şiddet uyguladığı mevcuttur. İtirazlarımız bu yönde olup, olayda haksız tahrik indirimi olması kanaatindeydik. Müvekkil son celse beyanında, "Annemi çok özledim" şeklinde beyanına istinaden; bizim de itirazlarımız doğrultusunda mahkeme itirazlarımızı haklı görerek haksız tahrik indirimi vermiştir. Şu anda kesinleşmiş bir karar mümkün değildir. Yargılama süreci hala devam etmektedir." - ZONGULDAK