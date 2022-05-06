BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI - Son Dakika
Üye Girişi

BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

06.05.2022 20:31

MERSİN'de bahçede çalışan Çelebi T. (42), alkol alıp, yüksek sesle sohbet ettikleri iddia edilen Bülent G. (45) ve iki kuzenini uyardı.

MERSİN'de bahçede çalışan Çelebi T. (42), alkol alıp, yüksek sesle sohbet ettikleri iddia edilen Bülent G. (45) ve iki kuzenini uyardı. Çıkan kavgada darbedilen Çelebi T.'nin oğlu Aslan T. (22) ise Bülent G.'yi bacağından bıçakladı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Baba Çelebi T., çocukları Ali T. (19) ve Aslan T. (22) ile birlikte Berdan Irmağı kıyısındaki bahçelerine çalışmaya gitti. Bu sırada 52 ABH 934 plakalı otomobille ırmak kenarına gelen Bülent G. ile kuzenleri Merih G. (38) ve Emrah G. (36), alkol almaya başladı. Bülent G. ve kuzenlerinin yüksek sesle konuşmasından rahatsız olan Çelebi T., uyarmak için yanlarına gitti. İddiaya göre kendini polis olarak tanıtan Bülent G., otomobilden inip bahçe sahibi Çelebi T.'yi darbedince iki grup arasında kavga çıktı. Bahçeden koşarak gelen Aslan T., cebinden çıkardığı bıçakla Bülent G.'yi bacağından yaraladı.

Bülent G.'nin yaralanmasıyla kavga sonlanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bülent G., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bülent G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

YORUMLAR
500
Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı Tartıştığı komşusunu tüfekle ağır yaraladı Tartıştığı komşusunu tüfekle ağır yaraladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:41 İstanbul'da korkunç kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişilik aileyi öldürdü
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:20 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı: 1 milyon Suriyelinin gönüllü dönüşünde son aşamaya gelindi
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
19:47 Altın, döviz ve borsa yatırımcıları bu hafta kazandı!
19:41 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sabri Sarıoğlu, takımın başına geçecek ismi açıkladı: Yeni Fatih Terim olur
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 20:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: BABASINI DARBEDEN KİŞİYİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement