Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis - Son Dakika
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Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis

21.09.2022 10:54
Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, daha önce babasını darbeden kalp hastası Hasan Ayaz'ın (58) kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ile ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kaan Burkay Kolçak (22), tahrik ve takdiri indirimle 2 yıl 2 ay 7 gün hapis...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, daha önce babasını darbeden kalp hastası Hasan Ayaz'ın (58) kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ile ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kaan Burkay Kolçak (22), tahrik ve takdiri indirimle 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün ailesinin avukatı indirimin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Taksirden, ihmal veya kusurdan bahsedilemez. Maktul olay yerinde ölmüştür. Kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 22 Eylül 2020'de, Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Kaan Burkay Kolçak daha önce babasını darbeden Hasan Ayaz ile caddede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Ayaz, fenalaştı. Kalp hastası olan Ayaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kaan Burkay Kolçak ise tutuklandı. Kolçak, avukatının tutukluluğuna yaptığı itiraz sonucu 3 ay sonra tahliye edildi.

Kaan Burkay Kolçak hakkında, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan Adli Tıp raporunda, ölümün nitelikli kasten yaralama eylemine bağlı efor ve stres sonucu mevcut kronik kalp damar hastalığının akut hale gelmesiyle gerçekleştiği belirtildi.'KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUZ'Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, başka katılan ise olmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Kolçak hakkında maktulün kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ile ölüme sebep olma suçundan yargılama yapılsa da Adli Tıp Kurumu raporu, olaya ilişkin görüntüler ve tanık beyanlarıyla suçun 'taksirle öldürme' olarak anlaşıldığını söyledi. Sanığın, maktulün hakaret dolu sözlerinin etkisinde tahrik altında olduğunu belirten savcı, indirim uygulanmasını talep etti.Mütalaaya karşı söz alan maktulün ailesinin avukatı, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul edilemez. Taksirden, ihmal veya kusurdan bahsedilemez. Maktul olay yerinde ölmüştür. Kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.2 YIL 2 AY 7 GÜN HÜKMETTİ

Ara verdikten sonra kararı açıklayan mahkeme heyeti, Kaan Burkay Kolçak'ın taksirle öldürme suçundan 3,5 yıl hapis cezası verdi. Heyet, bu cezayı, tahrik indirimi ile 2 yıl 7 ay 15 güne, takdiri indirimiyle de 2 yıl 2 ay 7 güne indirdi.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Filyos, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasını darbedenin ölümüne neden olan sanığa indirimli 2 yıl hapis - Son Dakika
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