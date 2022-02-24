Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Son Dakika
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Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi

24.02.2022 23:53

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan şahıs, babasını darbederek öldürdü. Olay sonrasında kardeşini arayarak, "Babama kötü bir şey yaptım" diyen şahıs, daha sonra evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikamet eden Faruk Ç (34), kardeşi F.Ç'yi arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi.

5. KATTAN ATLADI

Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç'nin cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayarak intihar eden F.Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesi'ne götürülen F.Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Osmanlı, İntihar, Sincan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
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SON DAKİKA: Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Son Dakika
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