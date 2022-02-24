Babasını darbederek öldüren şahıs, kardeşini aradıktan sonra 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Son Dakika

Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikamet eden Faruk Ç (34), kardeşi F.Ç'yi arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi.

5. KATTAN ATLADI

Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç'nin cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayarak intihar eden F.Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesi'ne götürülen F.Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.