Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı - Son Dakika

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı Tokat'ta, büyükbaş hayvan besicilerine karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik polisin operasyonu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

TOKAT - Tokat'ta, büyükbaş hayvan besicilerine karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik polisin operasyonu saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde büyükbaş hayvan besicisi Kadir M. internete ilan vererek hayvanlarını satışa çıkardı. Hayvanları almak isteyen şahıslarla irtibata geçen Kadir M, telefonun diğer ucundaki şahısların babasını 2 yıl önce 65 bin lira dolandıran kişiler olduğundan şüphelendi. Niksar Cumhuriyet Savcılığına besicinin yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe merkezine hayvanları almak için gelen şahıslar buluşma yeri ayarlandı. Besici ile buluşarak pazarlık yapan şahıslar polisin baskını ile gözaltına alındı. İ.Ş isimli şahsın üzerinde yapılan aramada müştekiyi dolandırmak üzere hazırlanmış 74 bin liralık çeke el konuldu. Şahısların yapılan sorgusunda sahte para vermek suretiyle birçok hayvan sahibini dolandırdığını tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Ş isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 yıl önce babası dolandırıldı

Öte yandan, Kadir M.'nin babasının iki yıl önce 25 adet büyükbaş hayvanı satarken dolandırıldığı öğrenildi. 50 bin peşin aldıkların şahısların kalan paranın 61 bin lirası için verdikleri çekin karşılıksız çıktığı kaydedildi.

Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı
Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı
Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı
Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

Dolandırıcılık, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı - Son Dakika

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