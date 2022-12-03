Babasına şiddet uygulandığını gören adam, ateş açıp kuzenini öldürdü

Öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta meydana gelen olayda; Soner T. (43) evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.'yi (63) aralarındaki husumet nedeniyle darbetti.

BALKONDAN ATEŞ AÇTI

Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. (43) de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı. Soner T., vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.