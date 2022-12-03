Babasına şiddet uygulandığını gören adam, ateş açıp kuzenini öldürdü - Son Dakika
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Babasına şiddet uygulandığını gören adam, ateş açıp kuzenini öldürdü

03.12.2022 15:32

İzmit'te yaşayan Tamer T., bahçede çalışan babası Hasan T.'ye şiddet uygulayan kuzenini tabancayla vurdu. Yaralanan şahıs hastanede yaşamını yitirdi, tamer T. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak'ta meydana gelen olayda; Soner T. (43) evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.'yi (63) aralarındaki husumet nedeniyle darbetti.

BALKONDAN ATEŞ AÇTI

Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. (43) de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı. Soner T., vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Balkondan gördüğü manzarayla gözü dönen adam, ateş açıp kuzenini öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan gördüğü manzarayla gözü dönen adam, ateş açıp kuzenini öldürdü
Balkondan gördüğü manzarayla gözü dönen adam, ateş açıp kuzenini öldürdü
Kaynak: DHA
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Gündoğdu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasına şiddet uygulandığını gören adam, ateş açıp kuzenini öldürdü - Son Dakika

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