Son Dakika Haberleri: Babasını Dövüp, Bıçakladı

Babasını Dövüp, Bıçakladı

5 dakika önce

BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı.

Babasını Dövüp, Bıçakladı, System.String[]
BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı. Ertuğrul T. babasını dövüp bıçakladı. Yaralanan baba tedaviye alınırken, Ertuğrul T. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde  Bartın Aladağ Mahallesi 11. Cadde de meydana geldi. Ertuğrul T. aldığı sobayı eve getirdi. Babası Turan T. ile Ertuğrul T. arasında iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Ertuğrul T. önce babasını darp etti ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 kez Turan T.'nin göğüsüne sapladı. Baba, kanlar içirde yerde kalırken, olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan T.'nin başında darp izleri, göğsünde ve kolunda bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Turan T. tedaviye alınırken, Ertuğrul T. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:36 Kaynak: DHA

kavga, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 21:41:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasını Dövüp, Bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]