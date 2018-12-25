Babasını Dövüp, Bıçakladı
5 dakika önce
BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga çıktı.
BARTIN'da, aldığı sobayı eve getiren Ertuğrul T. (33) ile babası Turan T. (59) arasında, iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili kavga
çıktı. Ertuğrul T. babasını dövüp bıçakladı. Yaralanan baba tedaviye alınırken, Ertuğrul T. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bartın Aladağ
Mahallesi 11. Cadde de meydana geldi. Ertuğrul T. aldığı sobayı eve getirdi. Babası Turan T. ile Ertuğrul T. arasında iddiaya göre sobanın kurulup kurulmamasıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Ertuğrul T. önce babasını darp etti ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 kez Turan T.'nin göğüsüne sapladı. Baba, kanlar içirde yerde kalırken, olayı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Turan T.'nin başında darp izleri, göğsünde ve kolunda bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Turan T. tedaviye alınırken, Ertuğrul T. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bartın
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti