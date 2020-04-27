Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı - Son Dakika

Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı

KÜTAHYA'da eski eşi Nesibe T.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel S., dışarı çıkmasına izin vermeyen babasını dövüp, otomobille kaçtı.

KÜTAHYA'da eski eşi Nesibe T.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel S., dışarı çıkmasına izin vermeyen babasını dövüp, otomobille kaçtı. Elektronik kelepçenin verdiği sinyal üzerine harekete geçen polis, Veysel S.'yi evinin yakınındaki parkta yakaladı. Veysel S.'ye, ikinci kez ev hapsi cezası verildi. Veysel S., eski eşi 1 çocuk annesi Nesibe T.'nin, evine gidip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Nesibe T. de bu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabından 'Ölmek istemiyorum' yazarak, paylaştı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Veysel S. gözaltına alındı. Eski koca, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı.Elektronik kelepçe takılı olan Veysel S., önceki akşam evden çıkmak istedi. Ancak babası izin vermedi. Bunun üzerine babasını dövüp, otomobiliyle kaçtı. Elektronik kelepçeden gelen sinyal üzerine harekete geçen polis ekipleri, Veysel S.'yi evinin yakınındaki Maltepe Parkı'nda yakaladı. Yeniden adliyeye çıkarılan Veysel S., savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol tedbirleri alınıp, ev hapsine çarptırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü

Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı

Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz