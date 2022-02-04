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Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim - Son Dakika

Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim

04.02.2022 08:33

Bursa'da babasını ekmek bıçağıyla 7 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve babasının tartışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren evlat, "İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Kaçmasaydı annemi de öldürecektim." sözlerine yer verdi.

Dün saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda uzun süredir geçimsizlik yaşayan Halil Uysal ve eşi Mürvet Uysal evde tartışmaya başladı.

BABASINI 7 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bu duruma sinirlenen Muhammet Cem Uysal (33) eline aldığı ekmek bıçağı ile anne ve babasına saldırdı. Anne Mürvet Uysal evden polis karakoluna kaçarak canını kurtardı. 65 yaşındaki baba Halil Uysal ise oğlu tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Karakola kaçan anne ve apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Uysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem Uysal ise polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı.

"ANNEM CANINI KAÇARAK KURTARDI"

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Talihsiz baba ikindi namazından sonra Muradiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba katili olan Muhammet Cem Uysal ise emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Adliye'ye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Halil Uysal, Orhangazi, Polis, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim - Son Dakika


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