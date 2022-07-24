Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi

24.07.2022 13:50
Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde babası Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Fikret Tabakoğlu'nun yumruk ve tekmelerle döverek öldüren Aydın Tabakoğlu tutuklandı. Aydın Tabakoğlu, polisteki sorgusunda eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için babasını öldürdüğünü itiraf etti.

İşçi emeklisi Fikret Tabakoğlu ile oğlu Aydın Tabakoğlu arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada Aydın Tabakoğlu, babasını yumruk ve tekmelerle darbetti. Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Şüpheli Aydın Tabakoğlu gözaltına alındı. Tabakoğlu'nun, babasını eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Baba- oğul arasında daha önce de benzer tartışma yaşandığı belirtildi. Tabakoğlu, polisteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı Aydın'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı Aydın'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Germencik, Aydın, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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