Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi

İşçi emeklisi Fikret Tabakoğlu ile oğlu Aydın Tabakoğlu arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada Aydın Tabakoğlu, babasını yumruk ve tekmelerle darbetti. Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Şüpheli Aydın Tabakoğlu gözaltına alındı. Tabakoğlu'nun, babasını eve geç gelmesi nedeniyle kendisine kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Baba- oğul arasında daha önce de benzer tartışma yaşandığı belirtildi. Tabakoğlu, polisteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede tutuklandı.