Babasını gazi yapan kurşunu boynunda taşıyor - Son Dakika

- (Özel) Babasını gazi yapan kurşunu boynunda taşıyor

Gaziantep'te, Gazi Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılında kendisini ölümle burun buruna getiren kurşunu 26 yıl taşıdıktan sonra oğluna devretti

GAZİANTEP - Gaziantepli Güneydoğu Gazisi Abdulvahap Bozkurt, 1993 yılında teröristlerle girdiği çatışmada kendisini ölümle burun buruna getiren ve ameliyatla saplandığı bacağından çıkartılan kurşunu 26 yıl sakladı. Terör gazisi babasının 2 yıl önce verdiği kurşundan kolye yapan Emir Bozkurt ise, kurşunu boynunda taşıyor.

1993 yılının son ayında Jandarma Er olarak görev yaptığı Hakkari Çukurca Üzümlü Karakoluna terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 'kanas' olarak tabir edilen uzun namlulu silahla bacağından vurularak yaralandı. Çatışma bölgesinden helikopterle önce Van'a oradan da Ankara'ya gönderilen Gazi Bozkurt, burada yapılan ameliyatla bacağına saplanan kurşun çıkartıldı. Ameliyat öncesi doktorlardan çıkan kurşunun kendisine verilmesini isteyen Bozkurt, o günden bu yana kendisi ölümle burun buruna getiren kurşunu yanından hiç ayırmıyor.

"Evlenir çocuğum olursa ona vermek istedim"

Yaşadığı o, anları anlatırken gözleri dolan Gazi Bozkurt, 26 yıl kendisinin taşıdığı kurşunu oğluna devrederek yanından hiç ayırmamasını istedi. Bozkurt, "Çatışmanın yaşandığı gün karakolda 80'e yakın subay ve asker vardı. Çatışmada 5 şehit verdik 10 yaralımız vardı bende o yaralıların içerisindeydim. O çatışmada örgüte önemli de bir kayıp yaşattık ama ayağımdan yaralandım. Acil olarak önce Van Askeri Hastanesine Helikopterle götürüldüm, oradan da Ankara GATA'ya sevk edildim. Orada doktordan rica ettim ayağımdan çıkan kurşunu doktor bana verdi. Bunu ilerde evlenir çocuklarım olur bunu da onlara veririm onlarda ölene kadar boynunda taşır diye istedim" dedi.

"Örgüt yurt içinde ve dışında kalmadı"

Kolyeyi oğluna verdiğinde çocuğunun yaşadığı mutluluğun kendisi için önemli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Kolyeyi oğluma verirken çok duygusal bir hal oldu, çocuğumda çok sevindi bende ona tekrardan anlattım bu benim ayağımdan çıkan kurşun dedim. Oda çok mutlu oldu sevindi, öğretmenlerine, arkadaşlarına gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz örgütü karşı çok büyük bir mücadele gösteriyor bunu biliyoruz zaten terör kalmadı, teröristler yurt içinde ve dışında kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Onu taşıdığım için gururluyum"

Kurşunu aldığında duygu dolu anlar yaşadığını belirten 15 yaşındaki Emir Bozkurt ise, yaşadığı mutlulukla babasına sarıldığını kaydetti.

Kolyeyi ölene kadar saklayacağını ifade eden Emir Bozkurt, "Çocuklarıma bu sizin dedenizin hatırası diyeceğim. Bu herkese nasip olmaz, onu taşıdığım için çok gururluyum, onurluyum" dedi.