Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı

29.06.2022 15:30

Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için köye gelen ve burada selde kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın kıyafetleri ve ayakkabısı bulundu. Bu gelişme sonrası arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelen talihsiz gencin dedesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana gelen olayda babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KIYAFETLERİ VE AYAKKABISI BULUNDU

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

İşte talihsiz gençten geriye kalanlar;

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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