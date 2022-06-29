AFAD , Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Babasını hacca yolcu etmek için köye gelip sele kapılan gencin kıyafeti ve ayakkabısı bulundu: Acılı dede gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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