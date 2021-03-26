Babasını kaybeden Bige Önal ortaya çıktı! Üvey abisiyle neden görüşmüyor? İlk kez açıkladı
26.03.2021 18:59
Babası Erhan Önal'ın (63) ani vefatıyla sarsılan oyuncu Bige Önal, önceki gün Nişantaşı'nda bir restoranda görüntülendi. Bir arkadaşıyla oturan Önal, babasının vefatı sonrası ilk kez konuştu. Güzel oyuncu babası Erhan Önal'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile neden görüşmüyor? İşte Bige Önal'ın açıklamaları...
Snob Magazin'in haberine göre; 16 Mart 2021'de babası Erhan Önal'ı kaybeden Bige Önal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen oyuncu, doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyip "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün arkadaşımla doktora geldim. Sağlığım iyi, daha iyi olacağım umarım" dedi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)
VİDEO - BİGE ÖNAL ÜVEY ABİSİYLE NEDEN GÖRÜŞMÜYOR? İLK KEZ AÇIKLADI
Bige Önal, babası Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere de yanıt verdi.& ;
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