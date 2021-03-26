Babasını kaybeden Bige Önal ortaya çıktı! Üvey abisiyle neden görüşmüyor? İlk kez açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; 16 Mart 2021'de babası Erhan Önal'ı kaybeden Bige Önal, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen oyuncu, doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyleyip "Çok konuşmak istemiyorum. Bugün arkadaşımla doktora geldim. Sağlığım iyi, daha iyi olacağım umarım" dedi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - BİGE ÖNAL ÜVEY ABİSİYLE NEDEN GÖRÜŞMÜYOR? İLK KEZ AÇIKLADI

Bige Önal, babası Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile ilk evliliğinden dünyaya gelen üvey abisi Patrick Mölzl ile görüşmedikleri şeklinde çıkan haberlere de yanıt verdi.& ;



