Babasını kaybedince kendini sanata verdi - Son Dakika

Muş'un Varto ilçesinde babasını kaybettikten sonra kendini sanata veren Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.



Varto ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Turabi Yoloğlu, babasını kaybetmenin üzüntüyle kendini sanata verdiğini belirtti. Maddi imkansızlıklar içerisinde sadece testere, keser, murç ve sivri çivi ile ağacı işleyip hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını dile getiren Yoloğlu, ilk zamanlarda yaptığı ürünleri çevresindekilere hediye ettiğini kaydetti. Farklı ürünler yaparak kendini geliştirdiğini söyleyen Yoloğlu, "Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum. Tabi ki bu işleri yaparken sadece bir ağaç testeresi, bir keser ve ucunu sivrilttiğim çivi ve murçla yapmaktayım. Elimde ilkel olan malzeme ile bu işi yapmaktayım" dedi.



Boş zamanlarını atölyeye dönüştürdüğü tandır evinde çalışarak geçirdiğini belirten Yoloğlu, "Yaptığım ürünlere çevremdeki insanlar ilgi gösteriyor. Ürünleri hem evimde sergiliyorum hem de yakınlarıma hediye ediyorum" diye konuştu. - MUŞ