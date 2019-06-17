Son Dakika Haberleri: Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış
Son Dakika Güncel Haber

Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış

2 saat önce

ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U. (16), adliyeye sevk edildi.

Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış, System.String[]
ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U. (16), adliyeye sevk edildi. Ş.U., babasının sürekli kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle bıçakladığını söyledi.
Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta oto kiralama dükkanı işleten Ender U., dün saat 14.30 sıralarında işyerine gelen oğlu Ş.U. ile çay içtikleri sırada tartıştı. Tartışmanın devam ettiği sırada Ş.U., yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Ş.U. babasını sağ gözü dahil olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. Daha sonra sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvede oturanlardan yardım istedi. Boğazına ve diğer yaralı bölgelerine tampon uygulanan Ender U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Ender U. tedaviye alındı. Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ş.U., polisteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ş.U. polisteki ifadesinde, babasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
DURUMU AĞIR
Diğer yandan Ender U.'nun tedavisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Ender U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sağ koluna aldığı bıçak darbesi nedeniyle sinirleri zarar gören Ender U., mikro cerrahi bölümünde tedavi görmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilecek.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Komando, Muratpaşa, Antalya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]