Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)
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TUTUKLANDIAntalya'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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