Son Dakika Haberleri: Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)
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Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)

32 dakika önce

TUTUKLANDIAntalya'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Babasını kendisine şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:59 Kaynak: DHA
Antalya
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