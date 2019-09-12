Son Dakika Haberleri: Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı

28 dakika önce

Ataşehir'de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı, System.String[]

Ataşehir'de babasını kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.E. çıkarıldığı mahkemece "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım var. Ben pişman olacak bir şey yapmadım" dedi.


Ataşehir'de 10 Eylül 2019 tarihinde babası Mehmet Ekmen'i kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğü iddia edilen 25 yaşındaki oğlu M.E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.


"Kendimi savundum"


Şüpheli M.E. savcılıktaki sorgusunda, "Olay günü akşam saat 20.00 sıralarında ben, kardeşim ve babam aynı evdeydik, annem ise işteydi. Odamda kardeşimin telefonundan müzik açarak alkol almaya başladım. Kardeşim ve babam bana müzikten rahatsız olduklarını söylediler. Ben bunun üzerine müziği kapattım ancak daha sonra tekrar açtım. Açtıktan sonra kardeşim ve babam odama geldiler. Babamın elinde mavi bir bıçak vardı, bıçağı bana doğru salladı. Bunun üzerine karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vurmadım kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra evden dışarı çıktım. Sokağın başında ambulans gördüm, ambulansı bizim eve doğru yönlendirdim. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpetenle vurmaktı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım olmadı. Ben kendimi savundum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.


"Pişman olacak bir şey yapmadım"


Savcılıkta ise olay günü alkollü olduğunu söyleyerek, "Psikolojik sorunlarım var, ben pişman olacak bir şey yapmadım. Ben babama bir şey yapmam" diye konuştu.


Sorgu işlemi tamamlanan M.E., "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Mehmet Ekmen, Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kongo'da yolcu treni raydan çıktı: en az 50 ölü
50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili öz oğlu çıktı! Aynaya kanla yazı yazmış 'Uyuşturucu kullandım' diyerek çatıdan atlayan genç öldü Öldürülüp tandırda yakılan adamın dini nikahlı eşine 16 yıl hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasını kerpetenle vahşice öldüren şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]