Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık - Son Dakika

Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık

08.12.2020 11:43
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık, System.String[]

ESKİŞEHİR'de koronavirüse yakalanan babasını kaybeden 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde acil tıp teknisyeni olan Demet Kara Özgür (39), hastalığı atlattıktan sonra yeniden görevine döndü.

ESKİŞEHİR'de koronavirüse yakalanan babasını kaybeden 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde acil tıp teknisyeni olan Demet Kara Özgür (39), hastalığı atlattıktan sonra yeniden görevine döndü. Koronavirüs sürecinin başından beri en çok ailesine bulaşmasından korktuğunu söyleyen Özgür, "Babamın hasta olduğunu öğrendiğimizde tabi ki çok üzüldük, çok korktuk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Koronavirüsün en başından beri babama bulaşması en korktuğumuz şeydi. Korktuğumuz şeyi yaşadık maalesef" dedi.

Eskişehir'de 6 yıldır acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi olan Demet Kara Özgür'ün Eylül ayında annesi ve babası koronavirüse yakalandı. Daha sonra tedbir amacıyla test yaptıran Demet Kara Özgür de pozitif olduğunu öğrendi. Evde tedavi gören Özgür'ün emekli öğretmen olan babası Ceylan Kara (61), kanındaki oksijen seviyesinin düşmesi üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün Covid-19 servisinde kalan Ceylan Kara durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Ancak 1 hafta sonra Ceylan Kara koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'Sağlıkçı Demet Kara Özgür evde, annesi ise hastanede koronavirüs tedavisi görerek atlattı. Özgür, karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevine dönerek koronavirüsle savaşmaya devam etti. Yaşadığı süreci anlatan Özgür, koronavirüs sürecinin en başından bu yana en çok ailesine bulaşmasından endişe ettiğini ve korktuğu şeyin başına geldiğini söyledi. Özgür, "Yaklaşık 6 yıldır Eskişehir 112'de ATT olarak görev yapıyorum. Geçen ay annem ve babam koronavirüs oldu. Ben de tedbir amacıyla test yaptırdığımda bana da bulaştığını öğrendim. Pozitifi olduğumu öğrenince iyileşene kadar nöbete gelmemem söylendi. Başhekimlik ve çalışma arkadaşlarım her gün arayıp sağlık durumumu sordular. Babamın kandaki oksijen seviyesi düştüğünde hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Hastaneye yatırırken de yanlarındaydım. Onları yerleştirirken de yanlarındaydım. Babam sadece 1 gün serviste kaldı. Daha sonra yoğun bakıma almak zorunda kaldılar. Yoğun bakıma aldıktan 1 hafta sonra babam vefat etti. Babamın hasta olduğunu öğrendiğimde tabi ki çok üzüldük, çok korktuk. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Koronavirüsün en başından beri babama bulaşması en korktuğumuz şeydi. Korktuğumuz şeyi yaşadık maalesef. Babamla en son hastaneye yatırdıktan sonra telefonla görüşmüştük" diye konuştu.'ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ'Eskişehir 112 Ambulans Servisi'nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Elif Canan Özkan da koronavirüsü atlatarak görevine döndü. Bu süreçte kendisinden çok ailesi için endişe ettiğini ifade eden Özkan, "Testim pozitif çıktıktan sonra kendim için değil ailem için endişe ettim. Halsizlik, ateş ve baş ağrısı şikayetlerim oldu. Hastalık süresi boyunca hem ailemle aynı evde yaşayıp hem de hastalığı onlara bulaştırmamaya çalışmak, bir odada yalnız başıma hastalığı atlatmak gerçekten zordu. Ne yazık ki anneme bulaştırdım. Kronik rahatsızlıkları ve yaşından dolayı Covid-19'un risk grubundaydı. Bu yüzden en çok annem için endişelendim. Koronavirüs atlattıktan sonra yine görevime döndüm. Annemin ve benim sağlık durumunun şu an iyi" dedi.SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAKIN TAKİP

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği, koronavirüs bulaşan personeli ve aileleri için seferber olup durumlarını yakından takip ediyor. Testi pozitif çıkan personel, hastalığı atlatıp test sonuçları negatife düştükten ve karantina sürelerinin dolmasının ardından yeniden göreve başlıyor.


Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık
Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık

Koronavirüs, Eskişehir, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı         
10:31
Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada         
10:14
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasını koronavirüsten kaybeden sağlıkçı Demet: Korktuğumuz şeyi yaşadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei