Son Dakika Haberleri: Babasını Maden Kazasında Kaybeden Nevzat, Son Yolculuğunda Tabutunun Başından Ayrılmadı

Babasını Maden Kazasında Kaybeden Nevzat, Son Yolculuğunda Tabutunun Başından Ayrılmadı

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden şirketine ait kömür ocağında kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesiyle hayatını kaybeden 34 yaşındaki maden işçisi Emin Karaçam son yolcuğuna uğurlandı.

Babasını Maden Kazasında Kaybeden Nevzat, Son Yolculuğunda Tabutunun Başından Ayrılmadı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden şirketine ait kömür ocağında kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşmesiyle hayatını kaybeden 34 yaşındaki maden işçisi Emin Karaçam son yolcuğuna uğurlandı. Madencinin 11 yaşındaki oğlu Nevzat ise cenaze töreni sırasında babasını son yolculuğuna uğurlarken bir an olsun tabutu başından ayrılmadı.

Soma'nın Eynez mevkisinde faaliyet gösteren bir kömür ocağında, 13 Ocak Pazar günü saat 10.00 sıralarında kamalama çalışması sırasında üzerine kaya parçası düşen işçilerden Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. Yaralanan 2 işçi, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden durumu ağır olan, evli ve 3 çocuk babası Karaçam doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karacam'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Çamköy köyüne getirildi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Çamköy'de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendikacılar, köy halkı ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından maden işçisi Emin Karaçam'ın cenazesi köy de bulunan aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Soma, Karaçam, Maden, Güncel
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