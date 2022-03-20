Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı - Son Dakika
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Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı

20.03.2022 12:55
Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı

Bursa'da 21 yaşındaki Emirhan Şirinel, evlenme istediğine karşı çıkan babasını av tüfeğiyle vurup öldürdü. Daha sonra anne ve genç adam, polise adamın intihar ettiğini söyledi. 21 yaşındaki adam, çapraz sorguda her şeyi itiraf ederek, cinayeti babasının evlenmesine izin vermediği için işlediğini anlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'taki evde meydana gelen olayda iddiaya göre, kız arkadaşı ile evlenmek istediğini belirten Emirhan Şirinel ve karşı babası Erkan Şirinel tartıştı.

ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BABASINI VURDU

Kavgaya dönüşen olayda Emirhan, evdeki av tüfeği ile annesinin gözü önünde babasına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Erkan Şirinel yere yığılırken, Emirhan da polisi arayarak, babasının intihar ettiğini öne sürdü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Erkan Şirinel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şirinel'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emirhan ile annesi Erkan Şirinel ise ifadeleri için emniyete götürüldü.

Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, 'İntihar etti' dedi

ANNESİ, EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sorguya alınan Emirhan Şirinel, olay sırasında evde olmadığını, annesinin araması ile geldiğini ve babasını kanlar içinde bulduğunu söyledi. Pınar Şirinel (43) de mutfakta olduğu sırada silah sesi duyarak, oturma odasına gittiğini ve kocasının intihar ettiğini gördüğünü öne sürdü. İfadeleri çelişkili bulan ekipler, anne ile oğlunu bu kez çapraz sorguya aldı.

Evlenmesine izin vermeyen babasını öldürüp, 'İntihar etti' dedi

CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Emirhan Şirinel, babası ile evlenmesine izin vermediği için tartıştığını, bu nedenle öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emirhan Şirinel, çıkarıldığı hakimlikçe 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, annesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Osmangazi, Av Tüfeği, İntihar, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı - Son Dakika


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