Son Dakika Haberleri: Babasını Öldürdüğünü Canlı Yayında İtiraf Etti

Babasını Öldürdüğünü Canlı Yayında İtiraf Etti

1 saat önce

18 Ocak'tan itibaren kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Babasını Öldürdüğünü Canlı Yayında İtiraf Etti, System.String[]
18 Ocak'tan itibaren kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ın kızı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kız, Müge Anlı'nın programına canlı yayında "Annemi korumak için babamı öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. Afyonkarahisar'da yaşayan Abdullah Gazi Akbıyık, 18 Ocak günü kayboldu. Dini nikahlı birlikte olduğu Kıymet A., kaybolmasından 10 gün sonra polise başvurdu. Akbıyık'ın ortaya çıkmaması üzerine, kardeşleri Müge Anlı'nın programına konuk oldu. 52 yaşındaki adamın kaybının arkasında eşi Kıymet A.'nın olduğunu ileri sürdüler. Müge Anlı, kocasıyla ilgili bildiklerini anlatması için Kıymet A.'yı da yayına davet etti. O andan sonra sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı. Kıymet A.'nın kızı daha fazla dayanamayarak acı gerçeği Müge Anlı'ya itiraf etti. Genç kız; "O gece babam eve alkollü geldi. Annemle aralarında kavga çıktı. Anneme silah çekti. Ben de annemi korumak için araya girdim. Silah patladı. Babam öldü. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanım" dedi.

ANNE CİNAYETİ ÜSTLENMEK İSTEDİ

Kızını korumak isteyen anne Kıymet A., "Cinayeti ben işledim" diyerek suçu üstlenmek istedi. Ancak genç kız, "Annem için değer" dedi ve o geceyi tüm çıplaklığıyla Müge Anlı'ya itiraf etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:31 Kaynak: İHA

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