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Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti

17 dakika önce

Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf etti, System.String[]
Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Şüpheli S.A, cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti.
Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.
Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzincan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:47 Kaynak: AA
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