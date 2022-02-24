Babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Babasını öldürdükten sonra intihar etti

24.02.2022 22:08

Babasını öldürdükten sonra intihar etti Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden F. Ç., babası darp ederek öldürdü.

Babasını öldürdükten sonra intihar etti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet eden F. Ç., babası darp ederek öldürdü. F. Ç. sonra evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ikamet eden Faruk Ç (34), kardeşi F.Ç'yi arayarak "Babama bir şey yaptım, hakkını helal et" dedi. Bunun üzerine kardeş F. Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç.'nin cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayarak intihar eden F. Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesine götürülen F. Ç. burda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Babasını öldürdükten sonra intihar etti
Babasını öldürdükten sonra intihar etti
Babasını öldürdükten sonra intihar etti

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İntihar, Ankara, Sincan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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