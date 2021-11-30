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Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim - Son Dakika

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

30.11.2021 17:38
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

Antalya'da babası Cengiz Balık'ı öldüren amcası Yılmaz Balık'ın yargılandığı davanın duruşmasında ifade veren Cengiz Balık'ın oğlu, "Amcam karıncayı dahi incitecek biri değildir. Babam ise şiddete eğilimliydi. Amcamdan şikayetçi değilim" sözlerini söyledi.

Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, 23 Ağustos'ta birlikte yaşadığı kardeşlerini, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

"BANA ŞİDDET UYGULADI"

Sanık Yılmaz Balık'ın yargılanmasına, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmaya SEGBİS'teki yoğunluk nedeniyle sanık katılamazken, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi sıfatıyla ifade veren Cengiz Balık'ın oğlu M.B., anne ve babasının 5 yıl önce boşandığını belirterek, "Yine 5 yıldır babam ve babamın ailesi ile görüşmüyorum. Amcam Yılmaz Balık karıncayı dahi incitecek biri değildir. Babam Cengiz Balık ise şiddet eğilimlisi biriydi. Boşanmadan önce annem ve bana birçok kez şiddet uygulamıştır. Ancak kendisini şikayet etmedik. Olayın nasıl meydana geldiğini görmedim. Amcam Yılmaz Balık'tan şikayetçi değilim. Davaya katılma talebim yoktur" dedi. Tanık D.B. ise sanığın kardeşi olduğunu ifade ederek, "Evde birlikte yemek yiyorduk. Cengiz abim odadan çıktı ve Yılmaz'a bağırmaya başladı. Ona saldırdı. Yılmaz'a kafa vurdu. Yılmaz'ın yüzü kan içinde kaldı. Yılmaz tepsinin üzerindeki bıçağı aldı. Sonrasında Cengiz yaralandı. Bıçaklama anını hatırlamıyorum" diye konuştu.

"BEN DE ÇOK DAYAĞINI YEDİM"

Tanık G.Y. de sanığın kardeşi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ben olayı görmedim. Cengiz abimden hepimiz korkardık. Yılmaz'ın da Cengiz'e yönelik saygısızlığını görmedim. Yılmaz sadece lise döneminde uyuşturucu kullanırdı. Sonrasında bıraktı. Yılmaz kasten Cengiz Balık'ı öldürmüş kişi değildir. Cengiz'in, 70 yaşındaki annem ve kardeşlerime şiddet uyguladığını biliyorum. Ben de çok dayağını yedim. Karısını ve oğlunu darbederdi."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına kararı vererek, duruşmayı erteledi.

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Balık, Antalya, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim - Son Dakika
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