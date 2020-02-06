Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika
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Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı

6 saat önce

İSTANBUL'da, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

Babasını öldüren cezaevi firarisi, alışveriş yaparken yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'da, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

O.E.,  2012 yılında İstnabul'da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit'te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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