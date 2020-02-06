Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı - Son Dakika
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Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

6 saat önce

İSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı. İstanbul'da 2012 yılında babasını bıçakla öldüren O.E., 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce cezaevinden firar eden O.E. aranırken, dün İzmit kent merkezinde alışveriş yaptığı sırada görüldü. O.E.?nin tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, O.E.?yi gözaltına aldı. O.E.?nin 3 ay önce Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından O.E. cezaevine gönderildi.


İstanbul, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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