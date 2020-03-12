Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2) - Son Dakika

Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2)

6 saat önce

BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI?Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B.

Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2), System.String[]

BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI

? Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken anne Canan B. (38), ise denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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