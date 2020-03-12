Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2) - Son Dakika

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Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede (2)
6 saat önce
BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI?Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
BABASINI ÖLDÜREN DİLAN TUTUKLANDI
? Adıyaman'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Yusuf B.'yi (44) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dilan B. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken anne Canan B. (38), ise denetimli serbestlik şartıyla salıverildi.
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