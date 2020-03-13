Babasını öldüren genç kız tutuklandı - Son Dakika
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Babasını öldüren genç kız tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen öz babasını silahla vurarak öldüren genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman'da annesiyle tartıştığı iddia edilen öz babasını silahla vurarak öldüren genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, önceki gece Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden Dilan B. (19) isimli genç kız, gece saatlerinde annesi C.B. (38) ile tartışan öz babası Yusuf B. (44) ile kavga etmiş ve yanında bulundurduğu tabancayla babasına ateş açarak babasını öldürmüştü.


Öz babasını öldüren Dilan B. ile olay anında yanında bulunan annesi C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Dilan B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken anne C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:46 Kaynak: İHA
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