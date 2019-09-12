Babasını öldüren kişi tutuklandı

Ataşehir'de tartıştığı babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İnönü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan M.E. bilinmeyen bir nedenle babasıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.E., babası M.E'yi kerpetenle başına vurarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirilen zanlı M.E, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.E'nin "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli M.E. savcılıktaki sorgusunda, "Kardeşim ve babam bana müzikten rahatsız olduklarını söyledi. Babam elindeki bıçağı bana doğru salladı, karnımda çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Kimseyi öldürme ve yaralama kastım olmadı. Ben kendimi savundum." ifadelerini kullandı.