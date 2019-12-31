Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı - Son Dakika
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Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, C.Y. isimli şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan annesini de yaraladı.

Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, C.Y. isimli şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan annesini de yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen C.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Mehmet Salih Y. ile tartışmaya başladı. C.Y. mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdığı sırada kendisine engel olmak isteyen annesini de yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Anne Behiyehan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. C.Y. gözaltına alınırken, araştırmanın sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Esentepe Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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